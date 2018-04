Dal 4 al 14 aprile, da Nord a Sud Italia, di nuovo in sella. Barberino sarà toccato il 6 Aprile.



Cresce l'attesa per la seconda edizione di #AppenninoBikeTour, il Giro dell'Italia che non ti aspetti, la pedalata che la scorsa estate ha visto protagoniste centinaia di Istituzioni impegnate a pedalare lungo le strade secondarie della Dorsale portando il drappo tricolore con un obiettivo comune: rilanciare l'Appennino.

Questa volta sarà protagonista il Campione Italiano Ultracyclist Omar Di Felice che percorrerà il Giro in soli undici giorni. Un'impresa estrema, oltre 2.600 chilometri dalla Liguria alla Sicilia, attraverso 14 regioni, 23 province, 296 comuni e 25 parchi nazionali e regionali. Alla partenza, ad Altare, in programma per mercoledì 4 aprile sarà posizionato il primo cartello della Ciclo-Via presso la Bocchetta di Altare il punto di congiunzione tra le Alpi e gli Appennini. Ogni giorno saranno percorse quattro tappe della Ciclo-Via e all'arrivo il Campione sosterà per incontrare le scuole e la cittadinanza. Lungo tutta la Dorsale saranno organizzate dai Comuni delle Conferenze sul tema dello Sviluppo Sostenibile e al tempo stesso il Direttore Vivi Appennino, Enrico Della Torre, il primo a pedalare l'intero percorso nella scorsa edizione del Giro, sarà presente sui territori per incontrare le Istituzioni e presentare il Piano di Sviluppo Sostenibile della Dorsale 2018-20.



Un momento di grande attenzione per tutti i territori dell'Appennino attraversati dal Giro che si coloreranno di bianco e azzurro, i colori del Giro, e all'arrivo di ogni tappa presenteranno le specialità eno-gastronomiche del territorio in occasione dell'Anno del Cibo promosso dal MIBACT.



Appennino Bike Tour toccherà quelle aree protette caratterizzate da un alto grado di naturalità, da un forte valore paesaggistico e spesso da specifiche tradizioni culturali. Partendo da Nord, tra Liguria e Piemonte, saranno toccati i Parchi Regionali Beigua, Capanne di Marcarolo e dell’Antola. In Emilia-Romagna e Toscana i Parchi Regionali dei Cento Laghi, Corno alle Scale, Laghi Suviana e Brasimone e dei Parchi Nazionali Appennino Tosco-Emiliano, Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna. Si passa poi tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dove vengono toccati i Parchi Nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga, Monti Sibillini, Majella ed i Parchi Regionali Monte Cucco, Colfiorito, Monte Subasio e Sirente-Velino. In Campania il Parco Regionale del Matese; tra Basilicata e Calabria ci si immerge tra il Parchi Nazionali dell’Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese, Pollino, Sila, Aspromonte ed i Parchi Regionali Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, delle Serre. Il viaggio si conclude in Sicilia tra i Parchi Regionali dei Nebrodi, Fluviale dell’Alcantara, delle Madonie e dell’Etna.



Barberino sarà coinvolto Venerdì 6 Aprile per l’arrivo della tappa numero 9 (Gaggio Montano – Barberino) e la partenza della tappa numero 10 (Barberino – Stia). AlL’arrivo a Barberino (Piazza Covour, Palazzo Pretorio), previsto entro le ore 10.45, il Campione Omar Di Felice si fermerà per incontrare la cittadinanza. Nell’occasione, nelle sale di Palazzo Pretorio, sarà organizzata una degustazione di prodotti tipici del territorio in collaborazione con il Consorzio Granaio dei Medici e Coldiretti.