VIVILOSPORT 2018

Vivilosport Mugello festeggia i cinque lustri e lo fa nel suo stile: con un evento che ogni anno si rinnova, adatto a tutte le età ed a tutti i gusti. E che ribadirà il rapporto stretto tra sport, natura e Mugello. Dunque dal 17 al 20 maggio Borgo San Lorenzo tornerà a trasformarsi in una vera e propria palestra a cielo aperto, per quella che è divenuta la più grande e longeva festa del genere che si vive in Toscana.



La prima novità sarà nella durata: dai classici tre giorni la manifestazione si allarga al giovedì pomeriggio, con una serata dedicata in particolare ai ragazzi delle scuole superiori che sarà una sorta di “Aspettando Vivilosport” visto che l’evento avrà il suo consueto taglio del nastro il venerdì alle 10.30, alla presenza di autorità, ospiti e testimonial del mondo dello sport ed oltre mille bambini delle scuole elementari provenienti da tutto il Mugello che potranno provare le varie discipline. Ma come detto già dal giovedì spettacoli, spazi sportivi e commerciali saranno già attivissimi. Anche lo spazio va modificandosi: oltre al Foro Boario, tradizionale sede dell’evento (ma manifestazioni si svolgono anche in alcuni degli impianti sportivi del paese) una parte di Piazza del Marcato sarà coinvolto da eventi e manifestazioni, creando un trait d’union con il centro storico di Borgo San Lorenzo. Le linea guida delle ultime edizioni, sarà possibile vivere e provare lo sport con una immersione a 360° tra oltre 110 società sportive e circa 90 discipline rappresentate. Ancora più degli scorsi anni la manifestazione consentirà non solo di ammirare lo sport ma di provarlo.



L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Asd Vivilosport e la Periscopio Comunicazione, che cura la parte organizzativa dell’evento, sarà ancora a carattere regionale visto il coinvolgimento di atleti, sponsor, espositori ed Enti, non solo appartenenti al tessuto associazionistico ed imprenditoriale borghigiano e mugellano, ma provenienti dall'intero territorio toscano. Vivilosport ospiterà numerosi eventi tra piccoli e grandi, creando per i visitatori una sorta di percorso interattivo nel quale cimentarsi dal mattino fino a tarda notte.

Nell’edizione 2018, confermata e rafforzata la stretta collaborazione con la direzione didattica delle scuole di Borgo San Lorenzo, grazie anche ad un rinnovato coinvolgimento dei bambini delle scuole sia per l’apertura della festa (lo scorso anno oltre mille bambini provarono oltre 28 discipline), sia per l’appuntamento con Bimbimbici che tornerà nella mattina di sabato 19 maggio. E poi grandi novità con sorprese per i più piccoli e per tutta la famiglia che renderà gradevole trascorrere l’intera giornata tra gli spazi della manifestazione.



Tra le novità, oltre a sport che calcheranno per la prima volta la scena borghigiana, diverse aree in cui società differenti ma di discipline affini hanno creato veri e propri poli in cui trovare tutto quel che si vuol provare e vedere di un settore; gare ed uscite in mezzo alla natura, manifestazioni e prove sulla Sieve. E poi momenti di spettacolo di danza, pattinaggio, musica, sfilate.



Ma i veri protagonisti dei tre giorni saranno però come sempre le migliaia di visitatori che affolleranno il Foro Boario, chiamati a mettersi alla prova nelle decine e decine di attività presenti in Fiera proposte dalle tante società sportive attive sul territorio, e non solo, che organizzeranno tornei e dimostrazioni. E le sorprese, che saranno prossimamente annunciate, da qui al 17 maggio, saranno ancora tante.

Per saperne di più su novità e programma si può visitare www.vivilosport.net.