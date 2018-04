NUOVI UFFICI INPS A PONTASSIEVE

Gli uffici dell’Agenzia INPS si trasferiscono nel Centro di Pontassieve. La palazzina, che fino al 2016 era sede della Polizia Municipale, da mercoledì 2 maggio ospiterà l’Agenzia dell’INPS.



In questi ultimi mesi i locali sono stati oggetto di un lavoro di riqualificazione con una ridistribuzione interna degli spazi, nuovi infissi e altri lavori di manutenzione, dalla tinteggiatura ai controsoffitti all’abbattimento delle barriere architettoniche, per restituire l’immobile disponile per le funzioni e i servizi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.



Vista la necessità da parte dell’INPS di lasciare l’attuale sede di via Algeri, l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile a concedere i locali dell’immobile di Via Tanzini 31 per accogliere la nuova sede dell’Agenzia, siglando con la Direzione regionale INPS Toscana un contratto per la locazione.



Dal prossimo 2 maggio, quindi, gli sportelli dell’Agenzia INPS di Pontassieve saranno aperti al pubblico con il consueto orario (dal lunedì al venerdì h 8.30-12.30) in via Tanzini 31 e, grazie a questa nuova collaborazione interistituzionale, un altro importante ufficio territoriale avrà sede nel Centro di Pontassieve, rendendo ancor più la zona un polo per i servizi al cittadino.