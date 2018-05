UN WEEKEND A TUTTO SPORT IN MUGELLO

Il Mugello questo weekend salta, corre, gioca, balla... insomma, fa tanto sport. Perché da oggi a domenica al Foro Boario di Borgo San Lorenzo si svolge la 25esima edizione di "Vivilosport": una palestra a cielo aperto che accoglierà più di 350 eventi e 130 associazioni sportive. Nel weekend parte anche "Amico Museo" con laboratori e visite nei 12 musei del territorio. E per "La Notte dei Musei", sabato 19 maggio, 7 di questi apriranno le porte in orario serale, fino alle 23, a ingresso gratuito. A San Piero i boccali si riempiono di birre di grande qualità provenienti da vari paesi del mondo. Ed ancora nel fine settimana...



In primo piano

dal 17 al 20/05 - 25° VIVILOSPORT MUGELLO

Borgo San Lorenzo, Foro Boario

Grande kermesse dello sport e del tempo libero con prove ed esibizioni, gare, spettacoli, giochi e divertimento. Un'immensa palestra a cielo aperto al Foro Boario con oltre 350 eventi e 130 associazioni sportive. Tra gli appuntamenti: sabato 19 maggio ColorVibe 5Km, domenica 20 maggio "Gli autogol".

Info: www.vivilosport.net



dal 18/05 al 3/06 - AMICO MUSEO-LA NOTTE DEI MUSEI

Musei del territorio

Nuova edizione dell’iniziativa AmicoMuseo, promossa dalla Regione Toscana per far conoscere i musei del territorio. E nei 12 musei del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina laboratori e attività per grandi e piccoli, visite guidate.

In occasione di “La notte dei Musei”, sabato 19 maggio, sono 7 i musei da poter visitare in orario serale a ingresso gratuito: “Sui merli a lume di candela” al Museo dei Ferri Taglienti-Palazzo dei Vicari di Scarperia, ore 21-23; “Una notte Liberty” al Museo della Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo, ore 20-23; “Un pesce fuor d'acqua” al Museo Archeologico comprensoriale Mugello e Val di Sieve a Dicomano, ore 20-23; “La notte illuminata” al Museo archeologico Alto Mugello a Palazzuolo sul Senio, ore 20,30-23; “In vacanza con i Medici” al Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare ‘Beato Angelico’ di Vicchio, ore 21-23; “La notte dei musei” al Museo della Vite e del Vino a Rufina, ore 21-23 e al Centro documentazione ricerche storiche (Ponzalla, Scarperia e S. Piero), ore 21-23.

Info: www.mugellotoscana.it



Sapori

18, 19 e 20/05 - OLTRE LA BIRRA - Festival della birra

Scarperia e S. Piero, S. Piero a Sieve -Area Feste

Un fine settimana interamente dedicato al mondo della birra artigianale con musica dal vivo.

Info e prenotazioni: prolocosanpieroasieve@gmail.com



Visite guidate, escursioni

19/05 - VISITE GUIDATE AL CONVENTO DI BOSCO AI FRATI

Scarperia e S. Piero, loc. Lucignano - ore 10

Visita del convento, della chiesa, della sagrestia, del cenacolo, della cappella di San Bonaventura e del museo con il Cristo di Donatello. Percorso tematico: dal VII secolo ad oggi, la storia.

Info e prenotazioni: 055 8486791 - 055 8431630



20/05 - TREK + FARM TOUR

Firenzuola - ore 9,30

Trekking con visita Azienda Agricola in località Pagliana, Firenzuola

Info: 339 8127890 - www.trekkingmugello.com



20/05 - TREKKING IN APPENNINO

Marradi, loc. Crespino del Lamone - ore 10

Trekking in treno da Faenza alla scoperta dell'Appennino

Info & prenotazioni: 333 8931093 - arrian@tin.it



20/05 - LA FESTA DEL GABBIANELLO

Barberino di Mugello, Oasi di Gabbianello - dalle 11

Nella settimana europea dei parchi visite guidate tematiche, degustazione di prodotti tipici. Per gli amanti delle camminate è possibile raggiungere l’Oasi a piedi partendo da S. Piero a Sieve accompagnati da una guida ambientale escursionista.

Info e prenotazioni: 333 9537114 - www.gabbianello.it



20/05 - ANDAR PER ERBE INTORNO A MOSCHETA

Firenzuola, Badia di Moscheta - ore 16

Alla ricerca delle erbe dei campi e dei prati con l'esperta di botanica Morena Selva

Info: 333 4446351 - museo.moscheta@gmail.com



Concerti

18/05 - PASSAGGI FESTIVAL

Borgo San Lorenzo, Pieve di San Lorenzo - ore 21.15

Corale di Santa Cecilia, Ensemble Alraune. Direttore Andrea Sardi; musiche di Johann Sebastian Bach. A cura di Associazione Culturale Giotto in Musica, Banco Fiorentino, Comune eParrocchia di Borgo San Lorenzo. Ingresso gratuito

Info: www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it



Mostre e Musei

fino al 20/05 - DA FRASSINETO ALLA CASA DI GIOTTO

Vicchio, loc. Vespignano, Museo Casa di Giotto

Mostra di pittura e scultura di Fernando Casalini visitabile sabato e domenica 10-13/15-19

Info: www.dalleterredigiottoedellangelico.it



19 e 20/05 - BUONGIORNO CERAMICA!

Borgo San Lorenzo, palazzo comunale

Due giorni dedicati alla ceramica italiana: "Mediterranea" installazione artistica e performativa di Benedetta Manfriani, sarà esposta in modo unico ed originale all’interno del Palazzo municipale. Ingresso libero e gratuito.

Info: www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it



fino al 1/07 - IL TESORO SVELATO

Scarperia e San Piero, San Piero a Sieve - Oratorio della Compagnia

In mostra i preziosi tesori della millenaria Pieve di San Piero

Ingresso libero. Sabato ore 16-19; festivi ore 10-12.30; 15.30-19



Dal 19/05 al 3/06 - IN LIBERTY

Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi - ore 17

Spettacoli, letture, proiezioni, esposizioni di arte, giochi e laboratori. Sabato 19 inaugurazione della mostra “In-Liberty e la libertà del distacco”. Domenica 20 letture ecanzoni sulla libertà a cura de “La nuova compagnia di Palli e Arrighetti”.

Info: www.museochini.it



Eventi culturali, presentazioni di libri

18/05 - IL CONFINE E QUELLA FAMIGLIA NASCOSTA A FIRENZUOLA

Firenzuola, Sala consiliare - ore 21

Conferenza sugli spostamenti di confine durante la guerra e il dopoguerra

Info: cittadiniperilsanterno@gmail.com



18/05 - I VENERDI' DELLA SALUTE

Dicomano, Sala consiliare - ore 17

Alimentazione e Salute. Relatrice: Dott.ssa Simona Caiani – Biologa, Nutrizionista, Specialista in Scienze dell’Alimentazione e Psicologa.

Info: www.comune.dicomano.fi.it



19-27/05 - MOSTRA DEL LIBRO

Scarperia e S. Piero, Scarperia

Mostra del libro nei locali della Vecchia Propositura.

Info: www.proloscarperia.it



19/05 - PREMIAZIONE "NUOVI OCCHI SUL MUGELLO" - V edizione

Marradi, Teatro Animosi - ore 15

Premiazione del Premio Internazionale Letterario e d'Arte

Info: premio@nuoviocchisulmugello.it



19/05 - UNA FAMIGLIA MERAVIGLIOSA

Borgo San Lorenzo, biblioteca comunale - ore 16.30

Presentazione del libro di Evelina Salmoni. Ingresso libero.

Info: 055 8457197 - biblioteca@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it



19/05 - GUIDA ALLA VIA DEGLI DEI DA BOLOGNA A FIRENZE

Scarperia e San Piero, San Piero a Sieve, biblioteca comunale - ore 17

Presentazione del libro di Simone Frignani; in collaborazione con il gruppo Dormire a San Piero.

Info: 055 8486791



Mercatini

20/05 - MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO

Dicomano, centro storico

Ogni terza domenica del mese il Mercatino del piccolo antiquariato e opere del proprio ingegno. Info: www.comune.dicomano.fi.it





In arrivo:

25/05-02/06 Festa dello Sport, Marradi, manifestazione dedicata allo sport e benessere

26/05 100 KM DEL PASSATORE, Firenze-Faenza

26-27/05 Sagra del Prugnolo, Firenzuola

26/05 Marcia di Barbiana, Vicchio

27/05 Infiorata (38esima edizione), Scarperia